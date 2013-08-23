Moody's пересмотрит рейтинги 6 крупнейших банков Америки

Международное агентство Moody's поместило рейтинги шести крупнейших американских банков в список на пересмотр в связи с возможностью сокращения поддержки со стороны государства по финансовому оздоровлению банков, передает ПРАЙМ со ссылкой на сообщение агентства.

При этом четыре банка - Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo - помещены в список на пересмотр с возможностью понижения, а будущие действия относительно Bank of America и Citigroup пока не определены.

"Политика США в отношении санации американских банков продолжает меняться, Moody's проведет оценку факторов, которые могут повлиять на владельцев облигаций на уровне холдинговой компании в случае, если у банка возникнут финансовые трудности", - говорится в сообщении.

Аналитики агентства отмечают снижение вероятности и предсказуемости системной поддержки банков, которые могут увеличить вероятность дефолта при наличии надежного механизма санации банков. Подобные механизмы позволяют восстановить платежеспособность проблемного банка без использования средств налогоплательщиков.

Кроме того, аналитики отмечают противоположный эффект - возможное снижение тяжести потерь для кредиторов холдинга в случае дефолта.

"Другими словами, риск дефолта может возрасти, поскольку власти, вероятно, уменьшат поддержку банковских групп, в то время как потери в случае дефолта (тяжесть потерь) могут снизиться", - заявил управляющий директор Moody's Роберт Янг.

Как сообщал УНИАН, рынке сейчас в ожидании начала сворачивания в США программы "смягчения" на фоне восстановления экономики страны. Большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС США полагают, что реальный рост ВВП страны начнет ускоряться во второй половине текущего года, достигнув к 2015 году 2,9-3,6%. Уровень безработицы, как прогнозируют члены регулятора, к концу 2015 года сократится до 5,8-6,2%, что ниже целевого показателя в 6,5%.

"Если реальные показатели в целом совпадут с этими прогнозами, мы полагаем, что будет уместно начать сокращение темпов ежемесячного выкупа активов с рынка позже в текущем году. И если последующие данные продолжат подтверждать наблюдаемое экономическое улучшение и стабилизацию роста потребительских цен, мы продолжим постепенно уменьшать объемы программы QEIII в первой половине следующего года, полностью свернув программу в середине 2014 года", - заявил глава ФРС Бен Бернанке.

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