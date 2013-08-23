Банк Бразилии потратит на валютные интервенции порядка 60 млрд долл.

Бразилия понижает свой прогноз по росту экономики в текущем году с 3% до 2,5% и с 4,5% до 4% в 2014 г., заявил в пятницу министр финансов Гвидо Мантега в интервью бразильскому телевидению. Центральный банк Бразилии заявил, что начинает проводить валютные интервенции и до конца года намерен потратить на эти цели порядка $60 млрд Вести.ru.

Необходимость активных действий со стороны регулятора вызвана обвальным падением курса бразильского реала, который в паре с долларом торгуется на минимуме за 5 лет.

В заявлении центробанка говорится, что с понедельника по четверг он будет продавать на открытом рынке валютные свопы на сумму $500 млн. Эти деривативы призваны застраховать инвесторов от ослабления курса реала. По пятницам участникам торгов Банк Бразилии будет предлагать по $1 млрд через операции РЕПО на спотовом рынке.

Эти операции в первую очередь должны стабилизировать валютный рынок страны, так как компании и частные лица, имеющие обязательства в долларах, продают реал и скупают американскую валюту, опасаясь дальнейшего ослабления. Этот процесс носит яркий эмоциональный окрас и вызывает панику.

Программа ЦБ начнется сегодня и продлится до декабря. Банк Бразилии готов увеличить объемы интервенций, если того потребует ситуация, говорится в заявлении регулятора.

Бразильский реал в четверг вновь снижался и на этот раз обновил минимумы к доллару США за 5 лет.

Бразильская валюта находится в нисходящем тренде уже достаточно долго и с начала года потеряла уже почти 17%.