Центры обслуживания налогоплательщиков будут работать 24 и 26 августа

Центры обслуживания налогоплательщиков будут работать в праздничные дни 24 и 26 августа в дежурном режиме, но будут закрыты 25 августа, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Для удобства налогоплательщиков и создания комфортных условий при подаче отчетности 24 и 26 августа 2013 года Центры обслуживания налогоплательщиков будут работать в дежурном режиме. Получить консультационные услуги плательщики смогут с 9.00 до 16.00. Выходным днем будет только 25 августа», - сказано в сообщении ведомства.

Также в ведомстве сообщили, что подразделения таможенного оформления, для которых установлен круглосуточный режим работы, в праздничные дни будут работать в обычном режиме, а таможенные посты таможен Миндоходов - по отдельному графику.

Кроме того, министерство сообщило, что сервисы Миндоходов будут работать круглосуточно в режиме интерактивного автоответчика. Для получения консультаций по вопросам применения норм налогового и таможенного законодательства Миндоходов предлагает обращаться в колл-центр по номеру 0-800-501-00-7. С жалобами на противоправные действия работников министерства и оперативного решения спорных вопросов, возникших в сфере администрирования налогов и при осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления, налогоплательщики могут обращаться в "Пульс" по номеру (044) 284-00-07.

Как сообщал УНИАН, поскольку День независимости Украины в 2013 году выпадает на субботу, согласно украинскому законодательству, украинцы смогут отдыхать три дня подряд – 24, 25, 26 августа.

Справка УНИАН. Министерство доходов и сборов создано 24 декабря 2012 года Указом Президента путем реорганизации Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) и Государственной таможенной службы. Миндоходов является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по вопросам обеспечения формирования единой государственной налоговой, государственной таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей и реализации единой государственной налоговой, государственной таможенной политики; обеспечения формирования и реализации государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование; обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового и таможенного законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.