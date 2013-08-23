Минфин выплатил 59,625 млн долл. по десятилетним евробондам 2011 года

Украина осуществила выплату купонного дохода по десятилетним облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в 2011 году, в объеме 59,625 млн долл.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины, размещенном на официальном сайте.

«Общая сумма платежа составила 59,625 млн долл. США», - говорится в сообщении.

По информации Минфина, Украина осуществила выпуск облигаций внешнего госзайма на общую сумму 1,5 млрд долл. США с погашением в 2021 году. Заимствования осуществлялись по ставке 7,95% годовых.

Как сообщал УНИАН, в июле текущего года Украина осуществила выплату купонного дохода по пятилетним облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в 2012 году, в объеме 120,25 млн долл.