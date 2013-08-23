В Украине снизился объем освоенных капинвестиций

Объем освоенных капитальных инвестиций в Украине по итогам первого полугодия 2013 года снизился на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 103,330 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост капинвестиций зафиксирован в Николаевской области – на 65,5%, до 2,549 млрд грн, в Луганской области – на 53,2%, до 4,945 млрд грн, в Черниговской области – на 22,2%, до 1,102 млрд грн, в Одесской области — на 20,2%, до 5,652 млрд грн и в Севастополе — на 19%, до 893,2 млн грн.

Из общего объема капитальных инвестиций наибольшая сумма была направлена в виде инвестиций в материальные активы - 99,617 млрд грн, из них на капремонт - 5,879 млрд грн.

Основным источником капитальных инвестиций традиционно являются собственные средства предприятий и организаций — 64,916 млрд грн, или 62,8% общего объема инвестиций, кредиты банков и другие займы — 19,049 млрд грн, или 18,4%.

Как сообщал УНИАН, в Украине по итогам первого квартала 2013 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 51,944 млрд грн, что на 3% больше показателя первого квартала 2012 года.

По итогам 2012 года объем освоенных капитальных инвестиций в Украине составил 263,73 млрд грн, что на 8,3% больше показателя 2011 года.

По итогам 2011 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 259,932 млрд грн, что на 22,4% больше показателя за 2010 год.