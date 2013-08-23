Предприятия Украины снизили прибыль почти в 4 раза

Предприятия Украины, за исключением малых предприятий и бюджетных учреждений, в первом полугодии 2013 года получили 7,639 млрд грн прибыли до налогообложения, что в 3,8 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года (29,249 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансовый результат прибыльных предприятий снизился на 2,5% - до 85,426 млрд грн. Наибольшее снижение прибыли произошло в таких отраслях: предоставление прочих видов услуг - на 67,8%, до 24 млн грн; транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - на 39,3%, до 5,115 млрд грн.

В первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года финансовый результат убыточных предприятий вырос на 32,2% - до 77,787 млрд грн. Наибольший рост убытка произошел в таких отраслях: финансовая и страховая деятельность - на 133,4%, до 15,517 млрд грн; профессиональная, научная и техническая деятельность - на 86,8%, до 2,097 млрд грн; оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – на 86%, до 16,150 млрд грн.

Также сообщается, что в первом полугодии 2013 года к первому полугодию 2012 года количество убыточных предприятий по отношению к общему их количеству выросло на 0,8 п.п. – до 42,2%. Наибольшее количество убыточных предприятий зафиксировано в таких отраслях: искусство, спорт, развлечения и отдых (57,4% убыточных предприятий в отрасли), временное размещение и организация питания (52%), строительство (48,3%), транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность (48,2%).

Как сообщал УНИАН, предприятия Украины, за исключением малых предприятий и бюджетных учреждений, в первом квартале 2013 года по сравнения с первым кварталом 2012 года снизили прибыль до налогообложения в 6,5 раза - до 1,3 млрд грн.

Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-сентябре 2012 года составил 53,162 млрд грн. Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2011 году составил 112 млрд 930,3 млн грн против 63 млрд 266,4 млн грн в 2010 году.

Информацию относительно финансовых результатов предприятий Украины по итогам 2012 года Госстат не сообщал.