Николаеву на нужды города необходимо 85 млн грн

Власти Николаева намерены привлечь кредит в размере 85 млн грн на нужды города.

Как сообщили УНИАН в мэрии, соответствующее решение исполком Николаевского горсовета принял в четверг, 22 августа, поддержав проект решения «О предоставлении полномочий на привлечение средств под государственные гарантии».

В частности, 47,5 млн грн планируется направить на закупку 25 новых троллейбусов отечественного производства, остальные 37,3 млн грн будут направлены на решение проблем жилищно-коммунального хозяйства.

"Кредит берется под государственные гарантии, не более 10 % годовых, на 7-10 лет. Кроме того, возможно, что часть кредита погасит государство", - сообщают в мэрии.

Проект решения будет рассмотрен на заседании следующей сессии городского совета и направлен на согласование в Кабинет министров Украины.