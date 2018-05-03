Украина уже дала добро на отмену свободной торговли с Таможенным союзом

Можно сколько угодно рассуждать на тему, какая плохая Россия, какие козни она строит Украине, чтобы не допустить энергонезависимости, евроинтеграции, но при этом нельзя забывать, что условия для таких «преференций» Москве создают украинские чиновники сами.

К примеру, последние заявления советника президента РФ Сергея Глазьева, а затем и самого Владимира Путина о возможности прекращения Россией и остальными членами Таможенного союза (Беларусью и Казахстаном) действия условий свободной торговли с Украиной в случае подписания нашей страной Соглашения об ассоциации с ЕС, что запланировано на ноябрь в рамках саммита «Восточное партнерство» в Вильнюсе.

Каким образом это может быть сделано? Сразу стоит отметить, что исключение кого-либо из Договора о зоне свободной торговли невозможно – такое решение принимается страной только «по собственному желанию».

Существует два варианта осуществления затеянного Кремлем разрыва «свободных» торговых отношений с Украиной, в случае ее евроинтеграции.

Первый. Россия просто выходит из договора, а затем так же поступают Беларусь и Казахстан как члены Таможенного союза. Однако источники УНИАН в Евразийской экономической комиссии сообщили, что подобный сценарий возможен лишь теоретически. Как реальный он не рассматривается, во всяком случае, пока.

Второй вариант, который, скорее всего, Москва и намерена реализовать: Россия и страны ТС просто вводят пошлины во взаимной торговле с Украиной, отменяя тем самым условия свободной торговли. Такой механизм предусмотрен Договором о ЗСТ (приложение №6 к документу).

Таким образом, Украина сама дала согласие на подобные меры со стороны членов ТС, подписав Договор в конце 2011 года и ратифицировав его в начале 2012-го.

Приложение №6: «В случае, если участие одной из Сторон в соглашении, предусмотренном пунктом 1 статьи 18, ведет к росту импорта из такой Стороны в таких объемах, которые наносят ущерб или угрожают нанести ущерб промышленности Таможенного союза, то государства – участники Таможенного союза без ущерба для применения статей 8 и 9 настоящего Договора после проведения соответствующих консультаций Сторонами оставляют за собой право ввести пошлины в отношении импорта соответствующих товаров из такой первой Стороны в размере ставки режима наибольшего благоприятствования».

УНИАН в марте 2012 года писал о том, что «злополучная 6» появилась на последнем этапе подготовки Договора по настоянию России, и была одним из условий дачи согласия РФ на подписание документа.

Консультации, после которых Россия, в принципе, может определиться с отменой условий свободной торговли с Украиной, стороны запланировали на 26 августа. Правда, переговоры могут стать чистой формальностью. Москва свои выводы, судя по последнему заявлению Путина, уже сделала. «Если наши соседи пойдут на существенную либерализацию таможенного режима с Евросоюзом, то на рынок Украины неизбежно хлынут товары достаточно неплохие по качеству и по цене, но это приведет к тому, что они будут выдавливать с украинского рынка товары именно украинского производства. Тогда странам Таможенного союза придется подумать о защитных мерах», - сказал глава Российской Федерации.

Сложно было предположить подобный вариант развития событий? Да ни в коем случае. Учитывая «приписку» к Договору с Таможенным союзом, о вероятности возникновения нынешней «торговой» ситуации экспертами говорилось не раз. И пожаловаться, вроде бы, некому. Сам премьер-министр Украины Николай Азаров в прошлом году заявил, что принципы Договора с ТС не противоречат нормам ВТО.

«Совершенно очевидно, что эти страны (Таможенного союза – ред.) хотят, чтобы в рамках зоны общей торговли учитывалась возможность бестаможенного попадания товара из стран, не входящих в Таможенный союз. И поэтому в Договоре есть определенные позиции, которые позволяют странам Таможенного союза в случае нанесения этим странам значительного экономического ущерба после проведения консультаций принимать определенные меры защиты. Все это соответствует правилам ВТО, и, естественно, против этого нет возражений. Но как на практике это будет применяться, пока неясно», - заявил Азаров в январе 2012 года.

Что ждет Украину на торговом фронте, станет ясно уже 26 августа – Николай Азаров с рабочим визитом отправится в Москву, где намерен обсудить с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым пути взаимодействия двух стран в случае создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. По словам пресс-секретаря украинского премьера, у Киева есть предложения по урегулированию проблемных вопросов.

Юрий Ходжаян (УНИАН)