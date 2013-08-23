Доходы предприятий отрасли связи упали на 1,2%

Доходы предприятий отрасли связи Украины, полученные от предоставления услуг в январе-июле 2013 года, снизились на 1,2% по сравнении с аналогичным периодом 2012 года и составили 30,28 млрд грн (с НДС), сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, при этом доходы предприятий отрасли связи от предоставленных услуг населению за указанный период составили более 19,71 млрд грн, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2012 года.

Отрицательная динамика доходов отрасли наблюдается уже второй месяц подряд (в январе-июне 2013 года падение составило 0,5%). Последний раз падение доходов было зафиксировано в первом полугодии 2009 года (на 2,7%).

Основной причиной снижения доходов за отчетный период стало падение доходов в сегменте сотовой связи, на которую приходится более 60% доходов отрасли. Так, в январе-июле 2013 года доходы операторов сотовой связи составили почти 18,1 млрд грн, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2012 года, из них более 14,17 млрд грн получены за предоставление услуг населению (рост на 3,4%).

Объем доходов от услуг местной телефонной связи за отчетный период составил более 3,5 млрд грн. При этом объем доход от услуг местной городской телефонной связи составил более 3,27 млрд грн (из них населению – 1,75 млрд грн), что на 6,7% больше (населению – на 7,2% меньше), чем за аналогичный период 2012 года.

Объем доходов от услуг местной сельской телефонной связи в январе-июле 2013 года составил 234,6 млн грн (из них населению – 207,2 млн грн), что на 5,3% больше (населению – на 4,2% больше), чем за январь-июль 2012 года.

На третьей позиции в отраслевом рейтинге находится компьютерная связь. Объем доходов от этих услуг по результатам января-июля 2013 года вырос на 6,9% и составил почти 3,23 млрд грн, из них более 1,85 млрд грн – доходы от предоставления услуг населению (рост на 11,2%). При этом доходы предприятий, полученные в этом виде связи только от услуг доступа в интернет, за отчетный период составили более 2,79 млрд грн (рост на 4,3%), из них почти 1,85 млрд грн – населению (рост на 11%).

Объем доходов от услуг почтовой связи в январе-июле 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 4,2% и составил 1,91 млрд грн, из них населению было предоставлено услуг на сумму 335,1 млн грн (рост на 2,4%).

Объем доходов от услуг междугородной и международной телефонной связи за отчетный период составил почти 1,35 млрд грн (из них 356,6 млн грн – от предоставления услуг населению), что на 21,8% (населению – на 22,5%) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Доход предприятий отрасли связи от услуг передачи и приема телевизионных и радиопрограмм (радиосвязи) в январе-июле 2013 года составил более 1,34 млрд грн, что на 3,3% превысило показатель за аналогичный период 2012 года, при этом доходы предприятий от услуг кабельного телевидения составили 922,2 млн грн (из них населению – 900,1 млн грн), что на 4,4% (населению – на 4%) больше, чем за январь-июль 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году доходы предприятий отрасли связи Украины выросли на 1,1% по сравнению 2011 годом и составили 52,27 млрд грн (с НДС).