Moody's понизило рейтинг "Проминвестбанка" до "B3" с негативным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг в национальной валюте и депозитный рейтинг украинской «дочки» российского государственного «Внешэкономбанка» (ВЭБ) - «Проминвестбанка» до "B3" с "B2", говорится в отчете агентства, опубликованном на официальном сайте.

Прогноз рейтинга - негативный.

Кроме того, агентство также снизило рейтинг финансовой устойчивости банка с "E+" до "E", а рейтинг по национальной шкале – с "A3.ua" до "Baa3.ua. В то же время, Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте "Caa1" и краткосрочный рейтинг депозитов в национальной и иностранной валютах "Not-Prime". Рейтинг финансовой устойчивости банка имеет стабильный прогноз, тогда как прогноз рейтингов депозитов и долговой рейтинг – негативный.

Согласно отчету агентства, понижение долгосрочного рейтинга «Проминвестбанка» в национальной валюте и депозитного рейтинга связано с недостаточным капиталом банка из-за убыточной деятельности на протяжении пяти лет с 2008 по 2012 год. Также рейтинг финансовой устойчивости сдерживается высокой концентрацией рисков в кредитном портфеле банка.

«Мы ожидаем, что финансовые результаты деятельности банка будет оставаться слабыми в 2013-2014 годах», - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, «Проминвестбанк» в первом полугодии 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, нарастил убыток в 277 раз - до 2,661 млрд грн.

С начала текущего года активы банка снизились на 9,4% - до 37,337 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 11,4%, до 26,133 млрд грн, обязательства - на 11,2%, до 32,099 млрд грн, средства клиентов - на 6,8%, до 13,032 млрд грн, собственный капитал вырос на 4,1%, до 5,238 млрд грн, уставный капитал снизился на 0,3% - до 5,281 млрд грн.

Справка УНИАН. «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков Украины. В первом квартале текущего года банк получил прибыль в размере 13,62 млн грн. В 2012 году прибыль банка составила 224,766 млн грн. Основным владельцем банка является российская государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк») - 97,8502% акций банка.