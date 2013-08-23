Центробанк Индии добился небольшого укрепления рупии

Курс индийской рупии вырос на фоне того, что Резервный банк Индии заявил о направленности экономической и денежно-кредитной политики страны на сохранение финансовой стабильности, сообщают Вести.ru.

Слабая национальная валюта, которая упала почти на 15% в этом году, может привести к дополнительному ускорению потребительской инфляции, заявили в Центральном банке. Третья по величине экономика Азии сталкивается с растущими рисками из-за большого дефицита текущего счета, замедления роста экономики, бюджетного дефицита и роста объемов проблемных кредитов в банках.

На этой неделе рупия упала до рекордно низкого уровня, и доходность облигаций выросла до 12-летнего максимума.

Центральный банк Индии объявил о планах покупки долгосрочных государственных облигаций после роста их доходности, так как это угрожает экономическому росту. Эти меры также должны позволить несколько замедлить падение рупии.

Резервный банк Индии сегодня планирует купить на открытом рынке облигации на 80 млрд рупий (1,3 млрд долл.).

Вчера курс рупии снизился до 65,56 за доллар, а доходность 10-летних облигаций снизилась до 8,24%.

С середины июля регулятор поднял две процентные ставки, чтобы смягчить падение национальной валюты. В течение последних шести месяцев рупия упала на 14%.

Напомним, что дефицит текущего счета вырос до 4,8% ВВП, тогда как Центральный банк оценивает устойчивый показатель в 2,5% ВВП. При этом потребительские цены выросли на 9,64%, оптовая инфляция составила 5,79%, что также выше цели ЦБ на уровне 5%.

Как ожидается, экономика Индии в этом году вырастет на 5,5%. Средний 10-летний показатель находится на уровне около 8%.