Межбанк пятницы закрылся ростом гривни

В пятницу, 23 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США повысились до 8,1260/8,1280 грн/долл. С 8,1270/8,1290 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро повысились до 10,8485/10,8555 грн/евро с 10,8580/10,8650 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни повысились до 0,2461/0,2466 грн/рубль с 0,2460/0,2465 на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне - 1,3335/1,3370.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 22 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1295/8,1330 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 110,8175/10,8260 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2447/0,2452 грн/рубль.