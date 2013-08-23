Инфляция в России почти в 15 раз превысила среднеевропейскую

Инфляция в России по состоянию на конец июля в 14,7 раза превысила среднеевропейскую по сравнению с декабрем 2012 года, набрав за этот период 4,4% против 0,3% в среднем по странам ЕС, сообщает Прайм со ссылкой на Росстат.

В июле, отмечает ведомство, в большинстве зарубежных стран наблюдалось снижение потребительских цен, тогда как в нашей стране они значительно выросли. "В России потребительские цены увеличились за месяц на 0,8% (в среднем по странам ЕС цены снизились на 0,4%); за период с начала 2013 года - на 4,4% (в среднем по ЕС - выросли на 0,3%)", - говорится в сообщении Росстата.

Наиболее заметная дефляция в июле отмечалась в Италии (на 1,8%), Греции (на 1,6%), Бельгии, Испании и на Кипре, в Люксембурге (на 1-1,3%), при этом прирост цен в Белоруссии составил 1%, в Германии, Нидерландах, Норвегии и ряде других стран цены выросли на 0,1-0,4% за месяц. За период с начала года наиболее существенно цены выросли также в Белоруссии (на 8%). На уровне, близком к России, отмечается рост цен на Мальте (на 4,7%) и в Турции (на 4,2%).

При этом цены на продукты питания в России обгоняют среднеевропейские не так существенно - в 2,6 раза (соответственно 4,1% за семь месяцев против 1,6%). По сравнению с декабрем 2012 года в ряде европейских государств, как и в России, отмечался значительный прирост цен на продовольствие: на 5,5% в Эстонии, в Словакии, Словении, Финляндии и Чехии - на 3,6-3,8%.

В июле и в России, и в ЕС отмечалось снижение цен на продукты питания - соответственно на 0,2% и 0,5%.