Госдолг Украины в июле вырос на 1,5%

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за июль 2013 года выросла на 1,022 млрд долл., или на 1,5%, - до 69,219 млрд долл.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, в январе-июле по сравнению с началом года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,724 млрд долл., или на 7,32%.

В гривневом эквиваленте в июле общая сумма госдолга выросла на 8,169 млрд грн - до 553,265 млрд грн.

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в июле текущего года вырос на 135 млн долл., или на 0,37%, - до 36,879 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) - вырос на 886 млн долл., или на 2,82%, - до 32,339 млрд долл.

Прямой госдолг Украины в июле вырос на 984 млн долл., или на 1,79%, - до 55,937 млрд долл., при этом внешний госдолг вырос на 92 млн долл., или на 0,35%, - до 26,018 млрд долл., внутренний - вырос на 890 млн долл., или на 3,07%, - до 29,918 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в июле выросла на 39 млн долл., или на 0,29%, - до 13,282 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 10,861 млрд долл., гарантированный внутренний долг - 2,421 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за июнь 2013 года снизилась на 382 млн долл., или на 0,56%, - до 68,197 млрд долл. В январе-июне по сравнению с началом года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 3,702 млрд долл., или на 5,43%.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн.