Украина демонстрирует самую низкую инфляцию среди стран СНГ - Госстат

Украина по итогам первого полугодия по сравнению с началом 2013 года демонстрирует самые низкие показатели инфляции (индекса потребительских цен) среди стран СНГ.

Об этом сообщила на своем сайте Государственная служба статистики со ссылкой на данные Статкомитета СНГ.

По информации Госстата, по итогам первого полугодия по сравнению с началом текущего года средний показатель инфляции для стран СНГ составил 2,8%. Наибольший показатель инфляции из стран СНГ зафиксирован в Беларуси – 7%, наименьший, не считая Украины (0,2%), - в Азербайджане – 1,4%. Данные по инфляции в Туркменистане и Узбекистане за указанный период в отчете Госстата не приводятся.

В то же время, показатели спада ВВП Украины на 1,1%, а также спада промпроизводства на 5,3% являются наихудшими среди стран СНГ.

Средний показатель ВВП по странам СНГ по итогам первого полугодия положительный и составил 2%, наиболее высокий рост ВВП зафиксирован в Туркменистане (9,4%), Узбекистане (8%), Киргизстане (7,9%).

Средний показатель промышленного производства по странам СНГ отрицательный и составил 0,2%. Спад промпроизводства зафиксирован только в Украине и Беларуси (4,2%), наибольшей рост – в Киргизстане (18,4%), Армении (8,3%) и Узбекистане (8,2%). Данные по Туркменистану не приводятся.

Как сообщал УНИАН, дефляция в Украине в июле 2013 года по сравнению с июнем составила 0,1%, в годовом выражении (против июля 2012 года) зафиксирована нулевая инфляция, с начала 2013 года (июль 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,1%.

Инфляция в Украине в июне 2013 года по сравнению с маем составила 0%, в годовом выражении (против июня 2012 года) зафиксирована дефляция в размере 0,1%, с начала 2013 года (июнь 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,2%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Инфляция в России почти в 15 раз превысила среднеевропейскую