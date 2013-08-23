Китай создает зону свободной торговли в Шанхае

Госсовет КНР официально утвердил пилотный проект создания Шанхайской зоны свободной торговли (ШЗСТ). Это связывают с планами превратить мегаполис в значимый международный финансовый, торговый и судоходный центр, сопоставимый с Гонконгом. Об этом сегодня сообщает газета "Саут Чайна морнинг пост", передает ИТАР-ТАСС.

Проект создания ШЗСТ был одобрен еще в начале июля на заседании Госсовета КНР. Теперь же он окончательно утвержден.

ШЗСТ, по данным газеты, будет играть роль экспериментальной площадки на пути дальнейшего продвижения финансовых реформ. Они будут направлены, в частности, на усиление роли сектора услуг и снижение экспортной зависимости экономики.

Площадь зоны свободной торговли составит более 28 квадратных километров. Она объединит четыре уже действующих особых таможенных зоны, включая морской порт Яншань и аэропорт Пудун. Согласно заявлению министерства коммерции КНР, в ШЗСТ будут действовать особые условия регистрации иностранных и совместных предприятий. Льготный инвестиционный режим будет предусматривать, в том числе, отсутствие необходимости проходить таможенные процедуры и платить пошлины на товары, которые импортируются в ШЗСТ из-за рубежа для производственных целей и последующего экспорта.

По окончании строительства зона будет предоставлять транспортные и коммуникационные услуги мирового класса для деятельности китайских и иностранных предприятий, которая не будет облагаться налогами.

Детали и сроки реализации данного плана будут обнародованы позднее.

Ранее "Саут Чайна морнинг пост" сообщала, что в шанхайской зоне свободной торговли зарубежным финансово-кредитным учреждениям будет разрешено напрямую открывать дочерние банки. А иностранные товарные биржи, как ожидается, смогут иметь там собственные складские мощности.

По данным гонконгской печати, недавно подконтрольный государству Сельскохозяйственный банк Китая подписал с правительством Шанхая соглашение о предоставлении мегаполису крупного кредита в размере 250 млрд юаней (40,5 млрд долларов) для создания ШЗСТ. Эта сумма эквивалентна 12,5 процентам шанхайского годового ВВП.

"Создание отвечающей международным стандартам зоны свободной торговли может обеспечить прорыв в развитии китайского сектора услуг, который должен стать новым двигателем экономического роста КНР на следующее десятилетие", - приводит газета "Шанхай дейли" слова главного экономиста Промышленного банка Китая Лу Чжэнвэй.