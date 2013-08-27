Брюссель советует Франции не повышать налоги

Европейская комиссия предупредила Францию о том, что не стоит вводить новое повышение налогов, после того как вторая по величине экономика Европы планирует сократить свой дефицит в следующем году, сообщают Вести.ru.

Предупреждение было озвучено Брюсселем, после того как правительство Франции на этой неделе сосредоточилось на предстоящих переговорах по бюджету 2014 г., который, как надеются во французском кабинете, позволит привлечь миллиарды дополнительных средств, чтобы восполнить бюджетный дефицит.

“Повышение налогов достигло роковой точки. Повышение налогов отразится на росте и занятости населения”, - заявил Олли Рен, европейский комиссар по экономическим и валютным вопросам.

“Стратегия по новому бюджеты должна основываться не на новых налогах, а на сокращении государственных расходов”, - добавил Рен в интервью французскому еженедельнику Le Journal Du Dimanche.

На прошлой неделе французское правительство взбудоражило бизнес-сообщество страны сообщением о введении нового экологического налога, направленного на то, чтобы предприятия и домашние хозяйства уменьшили энергопотребление. Затем кабинет министров попытался отбиться от шквала критики, заявив, что налог, заявленный в рамках бюджета 2015 г., был бы финансово нейтральным. Премьер-министр Жан-Марк Эро подчеркнул, что введение данного сбора не изменит уровень налогов.

Экономисты прогнозируют, что в целом в 2013 г. в экономике Франции будет зафиксирован рост, однако любое дальнейшее повышение налогов рискует подорвать положительные показатели. Международный валютный фонд также присоединился к Еврокомиссии и призвал правительство воздержаться от введения новых налогов и вместо этого сократить расходы, чтобы снизить уровень дефицита.

Налоговые поступления составляют 44,2% от ВВП Франции, поэтому по величине налога страна на третьей позиции среди 34 государств ОЭСР. Администрация президента Франсуа Олланда пообещала в течение двух лет сократить дефицит бюджета до суммы, эквивалентной 3% ВВП Франции в соответствии с требованиями ЕС. Однако аудиторы заявили, что есть небольшой шанс сократить в этом году дефицит до 3,7%.

Между тем есть некая озабоченность по поводу скорости реализации структурной реформы, которую президент Олланд обещал провести в обмен на продление срока исполнения требований ЕС по дефициту в 2015 г. Среди прочего реформы включают коренную реструктуризацию пенсионную систему страны.

Почти 3,3 млн человек остаются сейчас без работы, пенсионная система страны оказалась под давлением, и реформа необходима для предотвращения дефицита в 14 млрд евро от увеличения до 20 млрд евро к концу десятилетия.