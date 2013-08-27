Греция сокращает госаппарат перед приездом инспекторов "тройки"

За несколько дней до приезда в Афины проверяющих кредиторов правительство страны определилось с тем, кого из чиновников сократят в целях экономии бюджета.

12,5 тысяч греческих чиновников в сферах образования, местного управления, обороны и внутренних дел будут "отправлены в запас", то есть, переведены на другую должность или уволены в течение ближайших восьми месяцев, заявил сегодня министр административной реформы Кириакос Мицотакис. Вопрос о трудоустройстве еще стольких же сотрудников госслужбы будет решен до конца текущего года.

Греция обязалась провести реформу госаппарата, в рамках которой в стране до конца 2014 года должны быть уволены 15 тысяч госслужащих, из которых 4 тысячи - еще в этом году, сообщает dw.de со ссылкой на агентство dpa.

В сентябре в Афины прибудут с проверкой представители "тройки" кредиторов - Международного валютного фонда, Еврокомиссии и Европейского центрального банка. В течение месяца они будут выяснять, как правительство Греции выполняет взятые на себя обязательства по проведению реформ. После представления инспекторами отчета об этом визите, на октябрь 2013 года запланирован очередной транш помощи Греции в размере одного миллиарда евро.

Между тем министр финансов страны Яннис Стурнарас заявил, что Афинам в качестве дополнительной финансовой помощи может понадобиться 10 миллиардов евро. Представители "тройки" также исходят из того, что Греции потребуется сумма в 10-11 миллиардов евро. Однако не исключено, что после публикации отчета ревизоров эта цифра изменится.