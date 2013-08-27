Украина и Япония подпишут соглашение об инвестициях

Украина и Япония намерены подписать двустороннее соглашение об инвестициях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

“Для усиления активизации экономического сотрудничества между двумя странами, абсолютно необходимым становится существование соглашения об инвестициях между двумя странами, и мы согласились активизировать диалог, направленный на подписание такого соглашения”, - сказал Кисида.

Он подчеркнул, что Украина для Японии является важным экономическим партнером. В частности, это связано с тем, что Украина является поставщиком большого количества продовольствия и имеет большой экономический потенциал.