США достигнут лимита госдолга через 1,5 месяца

США достигнут своего лимита заимствования к середине октября и, вероятно, будут не в состоянии финансировать все расходы федерального бюджета. Об этом предупредило Министерство финансов США, сообщают Вести.ru.

"Конгресс должен действовать как можно скорее, чтобы защитить кредитоспособность Америки", - сказал министр финансов Джек Лью в письме к спикеру палаты представителей Джону Бейнеру.

Он предупредил, что бездействие вскоре может нанести "непоправимый вред" экономике США.

Чиновники в правительстве и экономисты ожидали достижения потолка госдолга в 16,69 трлн долл. этой осенью, но середина октября – это более ранний срок, чем некоторые ожидали.

Эта новость означает, что конгресс готовится еще к одному "бою", в котором будет решаться вопрос о повышении лимита государственных заимствований.

Лью отметил, что после достижения предела долга можно будет осуществлять расходы только по 80 статьям в месяц, включая зарплаты военным и выплаты по социальному обеспечения, остаток денежных средств на этот момент составит около 50 млрд долл.

Глава казначейства заявил, что нельзя точно определить, когда ведомство исчерпает эти средства, если соглашение не будет достигнуто, но ситуация может быстро привести к острой нехватке денежных средств.

"Действительно, такой сценарий может подорвать финансовые рынки и привести к значительным сбоям в нашей экономике", - написал он.

Республиканцы продолжают настаивать на своем и требуют значительного сокращения расходов в обмен на повышение потолка госдолга. Но Белый дом не собирается вести переговоры по этому поводу, поэтому призвал законодателей решить вопрос как можно скорее.

Президент хочет увеличить инвестиции и утверждает, что будет стимулировать экономический рост, а республиканцы хотят сократить расходы и попытаться заставить администрацию Белого дома сократить часть расходов, в частности на здравоохранение.

Примечательно, что Лью пытается убедить республиканцев в том, что повышение потолка госдолга не связано с государственными расходами.

"Продление возможности привлечения займов не увеличивает расходы, а просто позволяет оплачивать расходы, утвержденные конгрессом ранее", - отметил он.

Напомним, что в 2011 г. сложность переговоров стоила США высшего рейтинга от агентства S&P. Зимой 2012 г. весь финансовый мир также был в напряжении, но обошлось. Как будет на этот раз, покажет время.