Беларусь попросила у ЕврАзЭС новый кредит

Власти Беларуси рассчитывают получить новый кредит из антикризисного фонда ЕврАзЭС, контролируемого Россией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник пресс-службой белорусского Минфина, передает lenta.ru.

Минфин Беларуси, сообщила пресс-служба, уже обратился к антикризисному фонду «с предложением начать консультации для обсуждения концепции новой программы структурных реформ, которая может быть поддержана средствами Фонда». Консультации с экспертами антикризисного фонда белорусская сторона планирует провести в сентябре текущего года.

В 2011 году, когда Беларусь переживала экономический кризис, ЕврАзЭС выделил этой стране кредит в размере трех миллиардов долларов. Одним из условий выдачи этого займа стали обязательства Минска по проведению приватизации. К началу августа 2013 года Беларусь получила из выделенных ЕврАзЭС средств 2,56 миллиарда долларов, которые были предоставлены несколькими траншами.