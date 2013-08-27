Средний курс продажи доллара на текущей неделе будет в рамках 8,13–8,15 грн - эксперт

Средний курс продажи наличного доллара на текущей неделе (26 – 30 августа 2013 года) будет находиться в границах 8,13 – 8,15 грн, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, поддержку гривне будут оказывать переводы нерезедентов в страну, а также повышение потребительских расходов в преддверии подготовки к учебному году.

Влияние на динамику евро на текущей неделе будет оказывать макроэкономическая статистика из США и еврозоны. Поддержку евро могут оказать позитивные данные от немецкого центра экономических исследований IFO по состоянию делового климата в Германии за август. Диапазон колебания евро на международном рынке на неделе, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, может составить 1,3250 – 1,3545. Средний курс продажи наличного евро в этом случае будет находиться в пределах 10,79 – 11,03 грн.

Поддержку рублю на текущей неделе может оказать позитивное изменение индекса делового оптимизма Германии за август. Средний курс продажи наличного рубля, вероятно, будет находиться в границах 0,243 – 0,255 грн.