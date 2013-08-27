Президент Аргентины предложила новую реструктуризацию кредиторам

Аргентина предлагает новую реструктуризацию кредиторам, добивающимся через суд Нью-Йорка 100-процентного погашения долга по дефолтным облигациям. Об этом сообщила в понедельник глава государства Кристина Киршнер по местному телевидению, передает ИТАР-ТАСС.

По ее словам, в ближайшее время она направит на рассмотрение парламента соответствующий законопроект, по которому в третий раз откроется возможность "обмена долговых обязательств для 7% владельцев облигаций, которые уже дважды не согласились на реструктуризацию". Правительство предложит этим кредиторам новые облигации, но уже выпущенные под юрисдикцией аргентинских законов, чтобы избежать в будущем различного рода эмбарго.

Кристина Киршнер назвала "несправедливым" решение Апелляционного суда Нью-Йорка, который в конце прошлой недели оставил в силе постановление, обязывающее Аргентину выплатить 1,33 млрд долларов кредиторам, не принявшим условия реструктуризации государственного долга страны. Как ожидается, теперь Буэнос-Айрес обратится в Верховный суд США, который должен окончательно решить исход дела.

В 2005 и 2010 годах Аргентина реструктурировала 93% своего госдолга в размере 100 млрд долларов. Владельцам дефолтных облигаций был предложен обмен на новые бумаги с дисконтом около 70% к первоначальной стоимости. Однако владельцы остальных 7% долговых бумаг, представляющие в основном спекулятивные инвестиционные фонды, на списание не согласились и требуют 100-процентного погашения задолженности.

В ноябре 2012 года нью-йоркский судья Томас Гриеса встал на защиту интересов этих кредиторов и обязал Аргентину выплатить им 1,33 млрд долларов. Это может привести к техническому дефолту в случае с остальными кредиторами, поскольку американский судья постановил, что Буэнос-Айрес не может осуществлять платежи, пока не рассчитается с теми, кто не согласился с условиями реструктуризации. Позднее дело было передано на рассмотрение в апелляционный суд Нью-Йорка, который вынес вердикт не в пользу Аргентины.

Эксперты отмечают, что если Верховный суд США откажется рассматривать это дело или же оставит в силе это решение, то Аргентина не только должна будет выплатить долг спекулятивным фондам, но и другим кредиторам, которые могут потребовать улучшения условий оплаты. В этом случае сумма выплат, по оценкам специалистов, может превысить 43 млрд долларов.

Аргентинские власти считают, что 100-процентное погашение задолженности будет несправедливостью по отношению к 93% кредиторов, принявших условия правительства. К тому же это станет плохим прецедентом для потенциальных реструктуризаций суверенного долга, с необходимостью которых могут столкнуться другие страны.