Нацбанк поддержит слияние “Укргазбанка” и банка “Киев”

Национальный банк Украины поддержит инициативу Министерства финансов Украины по слиянию “Укргазбанка” и банка “Киев”, докапитализированных при участии государства, в случае принятия Минфином такого решения.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Национального банка на запрос относительно организации продажи “Укргазбанка” и банка “Киев”.

“Принимая во внимание рекомендации экспертов Всемирного банка относительно необходимости слияния банков (“Укргазбанка” и банка “Киев” - УНИАН), с целью повышения инвестиционной привлекательности для дальнейшей продажи объединенного учреждения, Национальный банк готов принять меры, в пределах своей компетенции, для обеспечения реорганизации банков, в случае принятия собственником соответствующего решения”, - говорится в сообщении НБУ.

Также в сообщении отмечается, что решения по основным направлениям деятельности и дальнейшей стратегии развития банка, в том числе по реорганизации и докапитализации, в рамках действующего законодательства принимает собственник банка, в данном случае — Министерство финансов. В то же время, для реорганизации банка по решению его собственников необходимо предварительное разрешение Нацбанка, для получения которого собственник банка в установленном порядке подает в Нацбанк необходимый пакет документов. В настоящее время, по информации Нацбанка, такой пакет документов в НБУ не поступал.

Как сообщал УНИАН, Минфин распределит активы докапитализированного при участии государства банка «Киев» между «Укргазбанком» и «Родовид Банком» после принятия Верховной Радой законов о санационном банке.

Минфин объявил о проведении процедуры закупки услуг советника по продаже пакетов акций докапитализированных при участии государства банков 12 августа. По информации министерства, на 1 июля текущего года государство в лице Минфина владеет акциями в капитале банков «Укргазбанк» и «Киев» на сумму 10 млрд грн и 3,57 млрд грн соответственно.

В октябре прошлого года Минфин сообщил, что не видит оснований для ликвидации банка «Киев», а ранее - в сентябре - Сергей Арбузов, в то время возглавлявший правление Национального банка Украины, заявлял, что рабочие активы банка «Киев» будут присоединены к «Укргазбанку», нерабочие — будут переданы в «Родовид Банк».

Как заявил глава правления «Укргазбанка» Сергей Мамедов в июле текущего года на встрече с журналистами, продажа банка «Киев» маловероятна, и «Укргазбанк» готов принять активы банка «Киев», но на определенных условиях, которые будут способствовать развитию банка, поскольку нынешняя бизнес-модель банка «Киев» является нерентабельной.

4 апреля текущего года парламентское большинство приняло в первом чтении законопроект «Об особенностях деятельности санационного банка» (№ 1154), но в июле текущего года Верховная Рада не поддержала этот законопроект во втором чтении.

В августе текущего года народный депутат от Партии регионов Андрей Пинчук подал на рассмотрение в Верховную Раду еще один законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности санационного банка (№3055 от 6 августа).