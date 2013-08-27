Кабмин рассмотрит вопрос об увеличении уставного капитала «Укрэксимбанка»

Кабинет министров Украины на завтрашнем заседании рассмотрит вопрос об увеличении уставного капитала государственного «Укрэксимбанка».

Об этом говорится в предварительной повестке дня завтрашнего заседания Кабмина, опубликованной на сайте правительства.

Согласно повестке, Кабмин рассмотрит вопрос об увеличении уставного капитала „Государственного экспортно-импортного банка Украины” и внесении изменений в его устав, докладчиком будет министр финансов Юрий Колобов.

Как сообщал УНИАН, в текущем году Кабмин дважды увеличивал уставный капитал государственного «Ощадбанка» - на 291,732 млн грн в июне и на 1,34 млрд грн в июле.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», в текущем году при участии Кабмина предусмотрена капитализация Аграрного фонда на 5 млрд грн, «Ощадбанка» – на 1,4 млрд грн, Украинского Дунайского пароходства – на 300 млн грн. В то же время, увеличение уставного капитала «Укрэксимбанка» законом не предусмотрено.

В последний раз Кабмин увеличивал уставный капитал «Укрэксимбанка» в марте прошлого года - на 33,332 млн грн.

Справка УНИАН. Государственный экспортно-импортный банк Украины («Укрэксимбанк») работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков.

На 1 июля 2013 года активы банка составили 91,627 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 38,593 млрд грн, обязательства - 73,643 млрд грн, средства клиентов - 43,677 млрд грн, собственный капитал - 17,984 млрд грн, уставный капитал - 16,447 млрд грн. В первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 87,240 млн грн. По итогам 2012 года прибыль банка составил 159,73 млн грн.

Банк на 100% находится в собственности государства.