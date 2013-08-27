В Украине отобрали 67 проектов в сфере ЖКХ для финансирования за счет ЕИБ

Экспертная рабочая группа по вопросам инициирования, подготовки, сопровождения и реализации совместных с международными финансовыми организациями проектов составила предварительный перечень проектов, которые могут быть рекомендованы к финансированию за счет средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион).

Согласно сообщению, в данный перечень вошли 67 проектов в сферах водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения, энергоэффективности зданий и обращения с твердыми бытовыми отходами. Данные проекты были поданы коммунальными предприятиями 40 украинских городов.

Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года глава Минрегиона Геннадий Темник заявил, что ведомство рассчитывает получить в 2014 году первый транш в 200 млн евро в рамках кредита ЕИБ на общую сумму до 800 млн евро, которые будут направлены на льготное кредитование предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Министр сказал, что если финансирование начнется в 2014 году, то возвращать тело кредита нужно будет с 2020 года за счет инвестиционной составляющей в тарифе.

По условиям кредитования, минимальная сумма кредита на проект модернизации может составлять от 5 млн евро под 3% годовых. Средства могут привлекаться сроком до 25 лет. Льготный период выплаты тела кредита установлен до 6 лет.

Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк — государственное финансово-кредитное учреждение Европейского Союза для финансирования развития отсталых европейских регионов в форме долгосрочных кредитов. Создан в 1958 году с целью предоставления кредитов для сооружения и реконструкции объектов, которые представляют интерес для стран ЕС. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц и составляет 232,393 млрд евро.