Онлайн-сервис Миндоходов предупредил о 51 тыс. нарушений

Онлайн-сервис Министерства доходов и сборов Украины «Налоговый ассистент» сообщил 51 тыс. налогоплательщиков о возможных налоговых рисках, выявленных во время обработки отчетной документации, сообщила УНИАН пресс-служба Миндоходов.

Пользователи сервиса по электронной почте получают выводы бесплатного аудита, что позволяет налогоплательщикам самостоятельно корректировать свои отчеты до официальной подачи.

«Тем самым субъекты хозяйствования избегают попадания в план проверок и возможных санкций за нарушение налогового законодательства», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ежемесячно налогоплательщики получают около 380 тыс. справок из Единого реестра налоговых накладных, а постоянными пользователями портала Миндоходов являются около 750 тыс. субъектов хозяйствования.

Как сообщал УНИАН, Миндоходов запустило онлайн-сервис «Налоговый ассистент» в прошлом году. Его пользователями могут стать все налогоплательщики, подающие отчетность в электронном виде.

Сервис показывает различия в показателях, указанных в финансовой и налоговой отчетности, а также конфиденциально информирует о других ошибках, таких как наличие налогового долга, выплата заработной платы меньше законного минимума, отношения с рисковыми контрагентами, различия в показателях в декларациях по налогу на прибыль и НДС.