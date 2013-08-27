Котировки гривни к закрытию межбанка изменились незначительно

Во вторник, 27 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1200/8,1215 грн/долл. после 8,1195/8,1225 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов снизились до 10,8305/10,8385 грн/евро с 10,8260/10,8360 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю к закрытию торгов котировки гривни выросли до 0,2446/0,2451 грн/рубль с 0,2447/0,2452 грн/рубль на 12:00.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,1800 (+0,2225).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне 1,3325/1,3385.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 23 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1260/8,1280 грн/долл., по отношению к евро — на уровне 10,8485/10,8555 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2461/0,2466 грн/рубль.