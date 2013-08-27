В Беларуси рубль упал до годового минимума

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) белорусский рубль снизился сегодня до своего годового минимума и к доллару, и к евро.

Курс доллара побил вчерашний максимум, вырос на 20 белорусских рублей и установил планку цены на новой для себя высоте — 8950 рублей, передает ИТАР-ТАСС.

Евро укрепился на 30 рублей до 11 970 белорусских рублей, что также является годовым максимумом.

В обосновании к проекту Основных направлений денежно- кредитной политики на 2014 год Национальный банк ожидает, что среднегодовой курс доллара в 2014 году составит около 9500 рублей за доллар. При этом для обеспечения гибкого реагирования на колебания курсов инвалют и обеспечения внутренней и внешней сбалансированности обменный курс белорусского рубля будет формироваться исходя из спроса и предложения иностранной валюты. Нацбанк намерен направлять в 2014 году валютные интервенции лишь на сглаживание резких конъюнктурных колебаний обменного курса.

Население Белоруссии остро реагирует на курсовые изменения. Даже незначительные колебания курса зачастую провоцируют панические настроения у населения, которое в такой ситуации начинает забирать рублевые вклады из банков. Так, большой спрос на иностранную валюту, возникший среди населения в июле 2013 года, привел к значительному снижению объема рублевых средств физических лиц в банках. В долларовом эквиваленте валютные депозиты физических лиц за июль приросли на 4,4% и достигли 6,87 млрд долларов на 1 августа.

Между тем, белорусские эксперты считают, что курс доллара будет во многом зависеть от возможности государства привлечь новые заимствования.

По сообщению белорусского Минфина, Минск уже в сентябре рассчитывает начать переговоры о новом кредите ЕврАзЭС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Размер пенсий в Беларуси вырос на 26%