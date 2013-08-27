Украина привлечет 750 млн долл.

Украина привлечет внешний заем в размере не более 750 млн долл. на срок до двух лет в пределах, предусмотренных Законом Украины “О Государственном бюджете Украины на 2013 год”.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 21 августа 2013 года №592, опубликованном на сайте правительства.

Согласно постановлению, заем будет привлечен по ставке доходности 6,5% годовых с ежеквартальной выплатой процентов, единоразовая комиссия составит 3,02% основной суммы займа. Погашение займа запланировано в течение двух лет после его привлечения. Погашение и обслуживание займа будет проводиться за счет средств, предусмотренных в госбюджете на соответствующий год. Прочие условия привлечения займа будут определяться договором и другими документами, связными с его привлечением.

Этим же постановлением Кабмин обязал Министра финансов Юрия Колобова обеспечить привлечение займа на указанных условиях, в том числе заключить соответствующий договор. Также Минфин обязан предусмотреть необходимые средства для погашения и обслуживания займа при составлении проекта госбюджета на соответствующий год.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на 1 млрд долл. с доходностью 7,625%, в апреле - на 1,25 млрд долл. с доходностью 7,5%.

В 2013 году, по прогнозу Минфина, Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд грн, что по текущему курсу составляет около 4,3 млрд долл. США.

По словам директора департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галины Пахачук, Минфин готов выйти на рынок заимствований при условии приемлемой цены на размещаемые бумаги, при этом цена в 10% годовых является слишком высокой для Украины.

Во второй половине 2013 года властям предстоит выплатить 5,6 млрд долл., из которых 3,6 млрд долл. приходится на Минфин, 1,7 млрд долл. - на НБУ, а остальное, в виде процентных платежей, - на «Нафтогаз», Киевский горсовет, госбанки, «Укрзализныцю» и компанию «Финансирование инфраструктурных проектов». На 3-й квартал приходится 3,1 млрд долл., на 4-й - 2,6 млрд долл. платежей.

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