Индекс делового доверия в Германии продолжает расти

Деловое доверие в экономике Германии в августе 2013 г. продолжило расти. Соответствующий индекс вырос до максимума за последние 16 месяцев.

Индекс доверия предпринимателей к национальной экономике вырос до 107,5 пункта по сравнению с 106,2 пункта в августе, свидетельствуют данные исследовательского института в Мюнхене, сообщают Вести.Экономика.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали рост индекса до 107 пунктов.

Во II квартале экономика Германии выросла на 0,7% оправляясь от зимы, когда темпы роста производства замедлились. Рост ВВП Германии подтолкнул еврозону к выходу из самой длинной в истории рецессии. Рост экономики был обусловлен повышением потребительских расходов и увеличением инвестиций в предприятия и машиностроение с 2011 г., что свидетельствует о том, что восстановление должно быть устойчивым.

“Последние показатели деловой активности подтверждают наше мнение, что рост немецкой экономики будет умеренным, но надежным, во второй половине 2013 года после весеннего восстановления. Внутренний спрос должен оставаться одним из основных столпов роста, который станет катализатором общего подъема”, - заявил Александр Кох из UniCredit Group.

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