Минфин привлек в госбюджет 170 млн грн и 132 млн долл. на ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины во вторник, 27 августа, привлекло в государственный бюджет 170,157 млн грн и 132,046 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, в результате размещения облигаций, номинированных в иностранной валюте (долларах США), основная доля средств привлечена за счет внепланового выпуска облигаций сроком обращения 455 дней. Минфин удовлетворил девять из одиннадцати поданных заявок и привлек в госбюджет 101,940 млн долл. по ставке доходности 7,75% годовых. Также Минфин привлек в госбюджет 30,106 млн долл., удовлетворив единственную поданную заявку на приобретение 3-летних облигаций по ставке доходности 8,75% годовых, при этом Минфин отклонил единственную поданную заявку на приобретение 2-летних облигаций с номинальной доходностью 8,25% годовых и номинальным объемом выпуска 21,025 млн долл.

В результате размещения облигаций, номинированных в национальной валюте, Минфин привлек 159,996 млн грн, удовлетворив единственную поданную заявку на приобретение 5-летних облигаций с номинальной доходностью 14,25%, а также 10,161 млн грн, удовлетворив единственную поданную заявку на приобретение 7-летних облигаций с доходностью 14,30%, при этом Минфин отклонил единственную поданную заявку на приобретение облигаций сроком обращения 1 год.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 1,226 млрд грн (по курсу Нацбанка), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на ОВГЗ-аукционе 20 августа привлек в госбюджет 20,068 млн долл., 6 августа - 500 млн грн и 13,529 млн долл., 13 августа - 228,981 млн грн и 21,048 млн долл.

По состоянию на 27 августа 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 234,025 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 137,801 млрд грн, в собственности банков - 81,551 млрд грн, нерезидентов - 4,877 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 27 августа, с начала года в госбюджет поступило 88,479 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 41,418 млрд грн, на обслуживание госдолга — 19,104 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).