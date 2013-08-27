Кабмин увеличил финансирование инвестпроектов на 56 млн грн

Правительство увеличило финансирование инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств Государственного фонда регионального развития в текущем году на 56,14 млн грн - до 742,18 млн грн.

Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабмина № 597-р от 21 августа 2013 года.

Согласно распоряжению, дополнительное финансирование выделено на реализацию проектов в городе Киеве, а также Житомирской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Львовской областях.

Как сообщал УНИАН, в начале текущего года Кабинет министров Украины, постановлением №30 от 23 января, в 5 раз снизил стоимость инвестиционных программ, которые могут финансироваться за счет средств Государственного фонда регионального развития.

Согласно данному постановлению, минимальная сметная стоимость для инвестиционных программ (проектов) регионального (межрегионального) значения и тех, которые реализуются в городах областного значения, снижена с 5 млрд грн до 1 млрд грн, а для тех, которые направлены на решение проблем одной или нескольких территориальных общин (городов районного значения, сел, поселков), - с 1 млрд грн до 200 тыс. грн.