Валютный займ под 8-9% годовых является приемлемым для правительства - эксперты

Привлечение валютного займа под 8-9% годовых соответствует текущей доходности продажи украинских еврооблигаций и комфортному уровню стоимости фондирования для правительства, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

«Утвержденные параметры займа (который, по всей видимости, будет частным) предполагают доходность на уровне чуть выше 8% годовых, что соответствует текущей доходности продажи украинских еврооблигаций с погашением в 2015 году и комфортному уровню стоимости фондирования для правительства», - прокомментировала УНИАН главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан. По мнению эксперта, если сделка будет заключена до конца месяца, то привлеченные средства помогут частично компенсировать около 1,0 млрд долл. платежей по кредитам МВФ, выплаченных в первой половине августа, что позитивно скажется на резервах НБУ, которые демонстрировали снижение три месяца подряд и достигли отметки 22,7 млрд долл. (2,8 месяца импорта). «Однако одобренный внешний заем даст только временную передышку. Властям предстоит выплатить около 1,6 млрд долл. по кредитам МВФ в ноябре. До конца этого года также запланированы выплаты 1,0 млрд долл. по валютным ОВГЗ и 0,4 млрд долл. процентов», - отметила Елена Белан.

По мнению аналитика рынка облигаций группы Инвестиционный капитал Украина (ICU) Тараса Котовича, Минфин испытывает потребность в валютных средствах, а также необходимость выполнять финансирование бюджета, при этом внутренний рынок не сможет полностью и постоянно обеспечивать бюджет заёмными средствами. «Существует большая потребность именно во внешнем финансировании, привлекаемом в иностранной валюте. В данной ситуации любые условия, дающие Минфину стоимость займа на уровне, близком к рыночным котировкам, могут быть приемлемыми, ведь выход с публичным выпуском еврооблигаций вызовет рост ставок и потребует ещё дополнительную премию за новый выпуск, вылившись в более высокие ставки, чем в данный момент», - прокомментировал эксперт.

Как прокомментировал УНИАН руководитель аналитического департамента инвестиционной группы «Арт Капитал» Игорь Путилин, еврооблигации Украины с погашением в 2015 году сейчас котируются с доходностью 8,6%. «Возможно, 6,5 % является лишь купонной ставкой, которая не учитывает другие возможные платежи. Для Украины сейчас реально привлечь валютные средства на двухлетний срок по ставке 8,8-8,9%», - полагает эксперт.

Как сообщал УНИАН, Украина привлечет внешний заем в размере не более 750 млн долл. на срок до двух лет по ставке доходности 6,5 % годовых с ежеквартальной выплатой процентов и единоразовой комиссией 3,02% основной суммы займа.

В феврале 2013 года Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на 1 млрд долл. с доходностью 7,625%, в апреле - на 1,25 млрд долл. с доходностью 7,5%.

В 2013 году, по прогнозу Минфина, Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд грн, что по текущему курсу составляет около 4,3 млрд долл. США.

Во второй половине 2013 года властям предстоит выплатить 5,6 млрд долл., из которых 3,6 млрд долл. приходится на Минфин, 1,7 млрд долл. - на НБУ, а остальное, в виде процентных платежей, - на «Нафтогаз», Киевский горсовет, госбанки, «Укрзализныцю» и компанию «Финансирование инфраструктурных проектов». На 3-й квартал приходится 3,1 млрд долл., на 4-й - 2,6 млрд долл. платежей.