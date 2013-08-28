Казахстан планирует повысить акциз на алкоголь, налоги на имущество, землю и авто

Законопроект, предусматривающий повышение ставок ряда налогов и акцизов, подготовило Министерство экономики и бюджетного планирования Казахстана, сообщил в среду на заседании правительства глава министерства Ерболат Досаев, передает РИА "Новости".

"Законопроектом предусматривается повышение ставок налога на имущество физических лиц, налога на землю, налога на транспортные средства с объемом двигателей от 3 тысяч до 4 тысяч кубических сантиметров, акцизов на сигареты с 2015 года, акцизов на алкогольную продукцию с 2014 года", - отметил министр.

Досаев не уточнил предполагаемый размер повышения ставок налогов и акцизов.

По его информации, также подготовлен ряд поправок, направленных на улучшение налогового администрирования и качества обслуживания налогоплательщиков и снижение административных барьеров, а также улучшение бизнес-климата.

"Предполагаемое законопроектом увеличение доходной части учтено в прогнозе доходов республиканского бюджета в 2014-2016 годы", - отметил министр.

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