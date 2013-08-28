Страны БРИКС выделят 100 млрд долл. на создание резервного банка

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) приблизились к созданию резервного банка размером в 100 млрд долл., заявил замминистра финансов КНР Чжу Гуаньяо.

Создать фонд взаимопомощи предложила Бразилия еще в 2012 году, чтобы в случае ухудшения состояния капитального счета страны БРИКС могли поддержать своих партнеров по блоку. Соглашение о формировании фонда министры финансов пяти стран подписали в марте 2013 года, пишут "Ведомости".

Доли в фонде предполагалось распределить следующим образом: около 41 млрд долл. предоставит Китай, по 18 млрд долл. - Россия, Бразилия и Индия, еще 5 млрд долл. - ЮАР. Сейчас центробанки этих стран прорабатывают механизм наполнения фонда и координации его работы с политикой МВФ, сказал сотрудник МВФ. Представитель российского Минфина не смог оперативно прокомментировать позицию ведомства.

Партнеров по БРИКС беспокоит намерение ФРС приступить к сокращению программы предоставления ликвидности (на выкуп бумаг регулятор тратит по 85 млрд долл. в месяц). На прошлой неделе публикация июльских протоколов комитета по открытым рынкам привела к обвалу валют развивающихся стран. Больше других подешевели реал (на 3,68% за день) и индийская рупия (на 4,32%). Бразилия была вынуждена объявить об интервенциях объемом 60 млрд долл., чтобы поддержать уровень ликвидности. За год индийская рупия подешевела на 16,9%, бразильский реал - на 15,5%, ранд ЮАР - на 18,07%, рубль - на 3,95%, юань - на 3,86%.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард посоветовала центробанкам стран «двадцатки» выстраивать совместную линию обороны. По ее словам, ФРС и ведущие центробанки должны учитывать последствия сворачивания программ стимулирования для всех экономик. Развивающиеся страны хотят увеличить свою влиятельность на мировом финансовом рынке, считает Эндрю Каннингем из Capital Economics: «Но вопрос — сколько они готовы на это потратить».

Как сообщал УНИАН, крупные развивающиеся страны БРИКС в конце июня т.г. решили вместе работать над тем, чтобы ограничить влияние, которое сильный доллар США может оказать на их экономики на фоне планов ФРС свернуть масштабную программу стимулов.

На сегодня ожидание сокращения стимулов в США ограничило приток капитала в страны БРИКС, ухудшив их внешние балансы и снизив стоимость экспорта сырья.

22 июня т.г. Федеральная резервная система США приняла решение о постепенном сворачивании программы количественного смягчения (QE) в стране, что вернуло негатив на мировые рынки. На заявлении главы ФРС США Бена Бернанке рухнул японский Nikkei на 1,66%. На фондовых площадках Китая наблюдались массовая распродажа активов и обвал котировок. Подобная ситуация была и в еврозоне.