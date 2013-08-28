Обострение ситуации в Сирии может обвалить пару EUR/USD - эксперт

В среду, 28 августа, управлять валютным рынком будут геополитические риски, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, возможное вторжение американских войск в Сирию только усилит бегство инвесторов из рискованных активов. Таким образом, пара EUR/USD в среду может вновь скорректироваться вниз – до отметки 1,3350 с дальнейшей целью 1,3330.

Динамика GBP/USD будет зависеть от комментариев главы Банка Англии Марка Карни касательно монетарной политики. Если в его заявлении прозвучит пессимизм относительно экономических перспектив, пара может понизиться до отметки 1,5430.

Если эскалация конфликта в Сирии продолжится, и все дойдет до военных действий, пара USD/JPY продолжит падение – до 96,30.

Как сообщал УНИАН, очередное обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв составляет около 1,3 тысячи человек.

После этого на Западе, в том числе в таких странах, как Франция и Великобритания, открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт. Администрация США также уже начала консультации с конгрессом относительно возможного ответа на применение химоружия в Сирии.