Азаров ищет механизмы взаимодействия с ТС в условиях свободной торговли с ЕС

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил профильным ведомства разработать практические механизмы взаимодействия Украины со странами Таможенного союза в условиях действия зоны свободной торговли с ЕС.

Об этом он сказал, открывая заседание Кабинета министров.

«Я поручил Министерству экономического развития и торговли, Министерству доходов и сборов, Министерству иностранных дел под председательством вице-премьер-министра Юрия Анатольевича Бойко разработать практический алгоритм и механизм взаимодействия с Таможенным союзом и в дальнейшем с Евразийским экономическим союзом в условиях действия зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом», - сказал Азаров.

Он отметил, что эти тактические шаги будут обсуждаться с российскими партнерами.

Также Азаров считает, что Украина не может создавать барьеры в торговле с Россией в современных экономических условиях.

“Украина видит свою цель в том, чтобы при любых обстоятельствах наращивать объем и качество украинско-российских торгово-экономических отношений, поскольку позитивная динамика двустороннего товарооборота - это главное наше достижение за последние годы, поэтому проводить новые разграничительные линии не в интересах наших народов”, - сказал Азаров.

Он подчеркнул, что общая задача двух государств - всемерно способствовать увеличению товарооборота между Украиной и Россией и странами Таможенного союза.

“Эта задача была сформулирована во время последней встречи Президентов Виктора Януковича и Владимира Путина, этого требуют экономики наших стран”, - подчеркнул Азаров.

Как сообщал УНИАН, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл.

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием властей России заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения о свободной торговли с ЕС. Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года.

О том, что Россия может поставить вопрос об отмене режима свободной торговли с Украиной после подписания ею Соглашения с ЕС об ассоциации, частью которого является положение о зоне свободной торговли, заявил советник Президента РФ Сергей Глазьев.

Напомним, 31 мая в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.

5 июля премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью французскому изданию «Le nouvel Economiste» заявил, что интеграционный процесс Украины с Европейским Союзом может и должен происходить одновременно с развитием стратегического партнерства с Россией и другими членами Таможенного союза.

28-29 ноября этого года в Вильнюсе состоится саммит «Восточного партнерства», на котором Украина и Евросоюз намерены подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли.