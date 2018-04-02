Таможенный союз: добро пожаловать в скандальную «коммуналку»

Чем ближе для Украины время «Ч» - подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, что запланировано на ноябрь в рамках саммита «Восточное партнерство» в Вильнюсе, тем сильнее обостряются проблемы в отношениях с Россией. Из Москвы сыплются угрозы разрыва торговых связей с Киевом, если он не откажется от евроинтеграции. Российские политики и эксперты на перебой декларируют радужные перспективы от вхождения Украины в Таможенный, а затем и в Евразийский союз – сплоченный блок «республик советских», с помощью которого Кремль намерен создать мощное противостояние Западу. России очень важно укрепить свое превосходство на постсоветском пространстве. Это – своего рода «идея фикс» Владимира Путина. А он, как известно, будет «мочить в сортире» любого, кто станет на пути «объединения братских народов». Вот только агитаторы «за правое дело», то есть, Таможенный союз, забывают рассказать, что данное объединение - самое неоднозначное в мировой практике, среди десяти основных торгово-экономических союзов он находится на последнем месте. При этом ТС сильно напоминает «коммуналку», где конфликты, от которых объединение уже сейчас трещит по швам, неизбежны.

Скандал за скандалом

Создавая Таможенный союз, Москва обещала экономические выгоды для всех его участников. Но о своих, что совершенно соответствует приоритетам России, она подумала в первую очередь. Еще когда только обнародовались прогнозные документы о перспективах ТС, то, по расчетам аналитиков, прибыль России от создания объединения должна к 2015 году составить примерно 400 млрд долларов, Беларуси и Казахстана – 16 млрд долларов. На сегодня доля от общего объема сбора пошлин для Казахстана составляет 6-7%, Беларуси - 4-5%, почти 90% достается России. То есть, кроме России выгоду от ТС не имеет никто. Отсюда и бесконечные конфликты внутри объединения, несмотря на его двух с половиной летнее существование.

Печальная хроника:

2011 год. Беларусь вводит плату за проезд автомобилей иностранных граждан по дорогам страны. То есть, россияне, пересекающие территорию «соседки» на пути в Европу должны платить белорусской казне дополнительный сбор. Бесплатным остался проезд для авто, зарегистрированных в государствах – членах Таможенного союза, въезжающих на территорию Беларуси с территории России с последующим выездом в государства – члены Таможенного союза без заезда в третьи страны. Эксперты считают, что нововведение направлено, прежде всего, против российского бизнеса и таможенных интересов РФ.

2011 год. Своеобразное завершение 7-летнего скандала между Россией и Беларусью в газовой сфере. Москва вынудила Минск, который с 2004 года добивался обоснованного снижения цены на «голубое топливо», согласиться на продажу «Белтрансгаза». Таким образом, «Газпром» полностью получил контроль над главной энергокомпанией Беларуси. Правда, Минск надеется к 2015 году выйти на равные с Россией цены на энергоресурсы. Но Москва рассматривает несколько иной сценарий. Поэтому нельзя исключать возникновения еще одного газового спора.

2011 год. «Интер РАО ЕЭС» прекратил поставки электроэнергии в Беларусь из-за долга по оплате, который возник из-за того, что в стране невозможно было купить валюту на бирже. Спустя две недели Минск траншами стала погашать обязательства. Как считают эксперты, в будущем возможен конфликт в связи со строительством Минском БелАЭС.

2012 год. Китайская автомобильная компания Geely заявила о намерении построить завод в Беларуси. Москва, которая ранее не пустила китайских автопрозводителей на свой рынок, выступила категорически против такой идеи. Причина – возможный выход продукции Geely на рынок РФ. Пока планы Geely и Минска остаются только на бумаге.

2012 год. Скандал с растворителями. Россия заявила, что Беларусь под видом растворителей поставляет в Европу нефтепродукты, не уплачивая при этом пошлин. Минск, ссылаясь на законодательство Таможенного союза, утверждал, что ничего не нарушал. Как результат разбирательства - в 2013 году нефтяной баланс согласовывается ежеквартально, а претензии к Беларуси только нарастают. Так, российские нефтяники настаивают, что одной из причин роста оптовых цен на моторное топливо в июне-июле 2013 года в РФ стало падение объемов продаж белорусского бензина на бирже, что привело к дефициту на внутреннем рынке Таможенного союза. Минск, естественно, считает обвинения беспочвенными. Аналитики считают, что конфликты в «бензиновой» сфере продолжатся, пока российские компании не поглотят хотя бы один из белорусских НПЗ.

2012 год. Россельхознадзор обвинил Беларусь в реэкспорте в Россию молочной продукции. Но тогда разногласия быстро свелись на нет. Хотя претензии к белоруской «молочке» звучат со стороны Москвы постоянно.

2012 год. Российские производители тюбиков для косметической, фармацевтической, пищевой промышленностей и бытовой химии обратились в Минпромторг и Российский союз промышленников и предпринимателей за помощью – попросили защитить их от хлынувшего импорта из Беларуси. Документы были переданы на рассмотрение Евразийской экономической комиссии. ЕЭК занимается изучением материалов дела.

2012 год. Авиационные власти Беларуси и России ввязались в спор по поводу частоты рейсов между Москвой и Минском. На некоторое время даже было блокировано авиасообщение. Ситуация «устаканилась» после заявления России о намерении купить «Белавиа». Данный вопрос остается открытым.

2012 год. В Таможенном союзе вводится запрет на повторное использование практически всех видов стеклянной тары на территории стран-участниц. Отраслевые объединения Казахстана и Беларуси обратились за разъяснением в Комиссию ТС. Там введение «табу» мотивировали следующим образом: «в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни или здоровья животных, растений». Эксперты поясняли нововведение лоббированием российских производителей стеклотары. И предупреждали, что подобные действия приведут к увеличению цены конечного продукта на четверть и ростом для Казахстана и Беларуси импорта бутылки, что и состоялось.

2012 год. Казахстан наложил ограничения на аренду Россией космического комплекса «Байконур». Кремль в ответ пригрозил Астане прекратить сотрудничество по всем совместным проектам в области запуска космических аппаратов. Тяжба длится до сих пор. Правда, Россия стала строить новый космический комплекс «Восточный» в Амурской области, пообещав при этом «Байконур» использовать, несмотря на его «моральное и физическое устаревание».

2013 год. Казахстанские железные дороги выступили с запретительной инициативой в адрес российских железнодорожных операторов. Владельцам вагонов из стран СНГ и Балтии разрешили лишь транзитный въезд в Казахстан без возможности погрузки после доставки груза. То есть, вывозить грузы из Казахстана в Россию могут только казахские операторы. Исключение сделано лишь для перевозки военных и ряда спецгрузов. До такого шага Независимая ассоциация предпринимателей Казахстана публично раскритиковала Таможенный союз, заявляя, что он не принес выгод стране, а Россия часто ограничивает попадание казахской продукции на свой рынок.

2013 год. Последний конфликт, причем мирового уровня - Следственный комитет Беларуси намерен арестовать имущество и активы «Уралкалия». В Минске даже задержали генерального директора компании Владислава Баумгертнера по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. Такое же обвинение выдвинуто против еще четырех топ-менеджеров «Уралкалия», все они объявлены в розыск. Минск считает, что должностные лица «Уралкалия» нанесли ущерб Беларуси на сумму порядка 100 млн долл. Ситуацию взял под контроль премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Сыр-бор начался из-за того, что «Уралкалий» отказался продавать удобрения через СП «Белорусская калийная компания», которая контролировала более 40% этого сегмента мирового рынка и могла диктовать цены, в первую очередь, покупателям из Индии и Китая. «Уралкалий» обвинил Минск в том, что он продавал удобрения в обход единого трейдера. Российская компания прекратила выкуп своих акций на рынке, в результате чего ценные бумаги СП упали на 24%.

Их обманули?..

Эксперты считают, что конфликты внутри Таможенного союза неизбежны, так как них больше политики, чем экономики. Особенно будут разгораться разного рода скандалы между государственными структурами Казахстана и Беларуси и российским частным бизнесом. Торговые войны прекратятся, когда Астана и Минск полностью «интегрируют» в объединение. То есть, на их предприятия придет российский капитал. Но пока Казахстан и Беларусь сопротивляются такой политике Кремля, торговых споров не избежать. И один конфликт не за горами. В нем будут участвовать главные фигуранты «таможенного» объединения – Россия и Беларусь. Уже осенью последнюю ждет многократное повышение цен на бензин. Первое подорожание ожидается уже в сентябре, пик роста цен запланирован на следующий год.

Если президент Казахстана Нурсултан Назарбаев публично негативно не высказывается в отношении Таможенного союза, то глава Беларуси открыто критикует объединение.

«Судите сами, что мы получили на сегодняшний день от ТС. Нам сказали так, вот это ТС, мы подписали документ, но когда ЕЭП - единое экономическое пространство - это более высокий уровень создадим, вот тогда не будет ни пошлин, ни того, ни сего. Идет затягивание этого процесса. Фактически нас обманули», - сказал Лукашенко на пресс-конференции в Минске.

По его словам, Таможенный союз не функционирует, а Россия не выполняет данные обещания при запуске этого проекта и «есть команда Беларусь не пущать на российский рынок».

Таким образом, механизмы работы Таможенного союза выгодны исключительно крупным игрокам – торговцам нефтью, газом, зерном и металлом. То есть, России, что подразумевает ее экспансию на рынки участников ТС. Именно поэтому ряд стран не спешит вступать в объединение. Кстати, первая попытка его создания уже в далеком 1995 году провалилась – сначала в него вошли Россия и Беларусь, через год Киргизия и Казахстан, через два года – Таджикистан, но потом процесс «заморозился». Сейчас над вхождением в ТС, заработавший с 2010 года в формате Россия, Казахстан и Беларусь, раздумывает Киргизия, которая обязалась рассмотреть все документы в течение 2013 года. В состоянии «неопределенности», кроме Украины, находятся Молдова, Таджикистан, Азербайджан, Армения.

Географическому расширению Таможенного союза мешает то, что объединение фактически не привязано к мировым стандартам, например, к регламенту торговых отношений внутри Евросоюза. Это делает его экономическим «изгоем». А ограниченный уровень развития стран-участниц ТС может «заморозить» степень конкурентоспособности любого нового члена. То есть, реалии Таможенного союза достаточно мрачные, а его будущее - под большим вопросом.

Нана Черная (УНИАН)