Цены на золото достигли максимума за 3,5 месяца

Золото торгуется вблизи самого высокого уровня с мая после четырехдневного ралли на фоне ожиданий нанесения военных ударов по Сирии со стороны США. Инвесторы активно начали инвестировать в драгоценные металлы, что также привело к росту цен на серебро и платину, сообщают Вести.ru.

Стоимость золота вчера достигла $1423,95 за тройскую унцию, что стало самым высоким уровнем с 15 мая.

Официальные власти США, Великобритании обсуждают возможность нанесения военного удара по Сирии. Именно на этом фоне на мировых рынках наметился уход от риска и резкий рост котировок нефти и золота.

"Рынок действительно сосредоточен на аспекте бегства в безопасные активы", - считает аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс.

Объем активов в SPDR Gold Trust достиг самого высокого уровня с 1 августа и составил 921,03 тонны.

Стоимость серебра вчера также обновила максимальный уровень с апреля, достигнув $24,708 за унцию. Платина достигла $1534,80 за унцию, а палладий вырос до $745,55.