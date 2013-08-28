Меркель обвинила своего предшественника Шрёдера в кризисе еврозоны

Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила своего предшественника Герхарда Шрёдера в том, что он одобрил присоединение Греции к еврозоне.

“Канцлер Шрёдер принял Грецию в еврозону и ослабил требования Пакта о стабильности, оба решения в корне были неправильными, что стало одной из отправных точек нынешних неприятностей”, - заявила Меркель на предвыборном митинге в городе Рандсбург, расположенном на сервере Германии, сообщают Вести.ru.

Никогда не следовало позволять Греции войти в зону единой европейской валюты, считает Меркель. По ее словам, кризис в Греции “назревал много лет”.

Канцлер сделала это заявление после того, как Социал-демократическая партия (СПДГ) усилила свою критику в отношении Меркель и ее политических действий, когда Греция получила два пакета финансовой помощи на общую сумму 240 млрд евро, и, как сообщается, нуждается в третьем транше, чтобы восполнить нехватку средств.

"Германии придется платить за стабильность в Европе и в зоне евро, - заявил социал-демокарт и главный конкурент Меркель на предстоящих выборах Пеер Штайнбрюк в интервью телеканалу ARD. - У меня сложилось впечатление, что пакет помощи, выданный Греции, говорит о том, что стратегия борьбы с кризисом скорее провальная, чем эффективная".

При этом министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил во вторник расчеты Международного валютного фонда (МВФ), согласно которым Греции необходимо перевести 1 млрд евро, “не совсем реальными”.