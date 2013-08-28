Голландия урезала госрасходы на 8 млрд долл.

Правительство Голландии одобрило сокращение расходов на $8 млрд в бюджете, что продиктовано требованиями Европейского союза относительно верхнего предела дефицита. Об этом сообщил во вторник министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, передают Вести.Экономика.

Дискуссии по последнему пакету продолжались уже несколько недель, однако о деталях сокращения будет подробнее сказано 17 сентября.

Нидерланды уже провели несколько раундов по урезанию госрасходов в рамках политики сокращения дефицита до 3% от общего объема производства, что соответствует требованиям ЕС, а также необходимо для защиты своих высоких кредитных рейтингов.

Уже давно ожидалось, что соглашение между двумя сторонами коалиционного правительства о дополнительных сокращений бюджета будет принято.

Эксперты изменили свой прогноз по ВВП Нидерландов на 2014 г. в сторону повышения до 3,9% с 3,7%, о которых говорилось ранее.