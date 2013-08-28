«Укрсоцбанк» привлек 256 млн грн в результате размещения облигаций

«Укрсоцбанк» привлек 255,752 млн грн в результате досрочного размещения трехлетних облигаций серии О.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, 19 августа банк разместил 250 000 штук именных процентных облигаций серии О номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Размещение проводилось на фондовых биржах «Перспектива» и ПФТС, андеррайтером выпуска выступила компания «Инвестиционный капитал Украина».

Как сообщал УНИАН, 5 августа «Укрсоцбанк» привлек 255,5 млн грн в результате досрочного размещения двухлетних облигаций серии H.

«Укрсоцбанк» намерен привлечь 2 млрд грн в результате размещения именных процентных облигаций серий I — P. Размещение облигаций будет проводиться по рыночной, но не ниже номинальной стоимости, до 25 февраля 2014 года на фондовых биржах «Перспектива» и ПФТС с привлечением андеррайтера – компании «Инвестиционный капитал Украина». Ставка купона по облигациям серий I - L на весь период установлена на уровне 12% годовых, по облигациям серий M - P - 12% годовых на 1–3-й процентные периоды и будет устанавливаться на следующие периоды дополнительно. Погашение облигаций запланировано по облигациям серии I – 18 февраля 2015 г., J – 26 февраля 2015 г., K – 5 марта 2015 г., L – 25 марта 2015 г., M – 17 февраля 2016 г., N – 25 февраля 2016 г., O – 6 июня 2016 г., P – 22 июня 2016 года.