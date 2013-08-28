Украина планирует привлечь 800 млн евро на модернизацию ЖКХ

Украина планирует привлечь 800 млн евро у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на проведение модернизации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Кабинете министров сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник.

«Также с Европейским инвестиционным банком рассматривается возможность привлечения 800 млн евро на проведение мероприятий по термомодернизации, это очень важная программы. И мы уже в 2014 году планируем отработать первые 200 млн этих средств», - сказал Темник.

Как сообщал УНИАН, экспертная рабочая группа по вопросам инициирования, подготовки, сопровождения и реализации совместных с международными финансовыми организациями проектов составила предварительный перечень проектов, которые могут быть рекомендованы к финансированию за счет средств Европейского инвестиционного банка.

Согласно сообщению, в данный перечень вошли 67 проектов в сферах водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения, энергоэффективности зданий и обращения с твердыми бытовыми отходами. Данные проекты были поданы коммунальными предприятиями 40 украинских городов.