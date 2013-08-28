В Украине объем платежей по страхованию жизни вырос на 34%

Поступления страховых платежей по страхованию жизни в Украине в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 34% - до 1 млрд грн.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ), об этом свидетельствуют данные проведенной предварительной оценки.

По информации ЛСОУ, за указанный период основной рост получен за счет прироста в сегменте страховых услуг домохозяйствам на 39%, и доля этого сегмента достигла 93,5% рынка страхования жизни. В то же время, спад по корпоративному страхованию жизни за шесть месяцев текущего года составил 13,5%, что связано с необходимостью уплаты единого социального взноса. Доля накопительного страхования жизни в первом полугодии выросла на 7,7% и достигла 41,1% рынка страхования жизни.

Также сообщается, что резервы по страхованию жизни в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 21% - до 3,5 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, страховые компании, члены Лиги страховых организаций Украины, в июне 2013 года снизили сбор страховых платежей на 2,2% по сравнению с маем текущего года.

Справка УНИАН. Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) - профессиональное объединение участников рынка страховых услуг в Украине, созданное в 1992 году с целью защиты интересов своих участников и других участников страхового рынка.