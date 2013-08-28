На межбанке гривня снизилась к доллару до 8,1220/8,1250 грн/долл.

В среду, 28 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару снизились до 8,1220/8,1250 грн/долл. с 8,1200/8,1235 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов выросли до 10,8335/10,8435 грн/евро с 10,8550/10,8655 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю к 12:00 котировки гривни не изменились и остались на уровне 0,2448/0,2453 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,2430 (+0,0400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне 1,3340/1,3395.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 27 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1200/8,1215 грн/долл., по отношению к евро — на уровне 10,8305/10,8385 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2446/0,2451 грн/рубль.