Минфин рефинансировал предстоящие выплаты по займам только наполовину - эксперты

Министерство финансов Украины по итогам последнего аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа рефинансировало предстоящие плановые выплаты в 370 млн грн и 254 млн долл. только наполовину.

Так прокомментировали эксперты в системе TRData итоги последнего аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма.

“Несмотря на то, что Минфин на днях амортизировал НДС-облигации, ОВГЗ и купоны на сумму почти 1,84 млрд грн, предстоящие выплаты на 370 млн грн и 254 млн долл. фактически рефинансируются (по итогам аукциона — УНИАН) только наполовину”, - прокомментировал портфельный управляющий инструментами с фиксированной доходностью инвестиционной группы "АРТ Капитал" Иван Заражевский. По мнению эксперта, банковская система в настоящее время обладает достаточной ликвидностью, но многие участники рынка ее придерживают в ожидании осени, параллельно наблюдая погашения Минфина.

Аналитик рынка облигаций группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Тарас Котович полагает, что дополнительное размещение номинированных в инвалюте облигаций с более коротким сроком погашения позволило увеличить спрос и объемы привлечений, но при этом Минфин не рефинансировал запланированные на сегодня выплаты даже наполовину. “Несмотря на объявление дополнительной облигации, Минфин продолжает держать ставки на прежних уровнях и даже добиваться снижения ставок по отдельным инструментам. Это может говорить о наличии у министерства достаточного объема средств для выплат по долгам, чтобы не стремиться покрыть выплаты максимально”, - отметил эксперт. По его словам, Минфин существенно сократил участие “дружественных” банков в первичных размещениях. “Вполне возможно, что правительство рассчитывает на получение средств по займу на 750 млн долларов США, условия которого были утверждены на прошлой неделе и обнародованы”, - добавил Котович.

Как сообщал УНИАН, Минфин во вторник, 27 августа, привлек в госбюджет 170,157 млн грн и 132,046 млн долл. на аукционе по продаже ОВГЗ. Основная доля средств привлечена за счет внепланового выпуска облигаций сроком обращения 455 дней, номинированных в иностранной валюте (долларах США). Минфин удовлетворил девять из одиннадцати поданных заявок и привлек в госбюджет 101,940 млн долл. по ставке доходности 7,75% годовых.

По состоянию на 27 августа 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 234,025 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 137,801 млрд грн, в собственности банков - 81,551 млрд грн, нерезидентов - 4,877 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 27 августа, с начала года в госбюджет поступило 88,479 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 41,418 млрд грн, на обслуживание госдолга — 19,104 млрд грн.

Согласно решению Кабмина от 21 августа 2013 года (№592), Украина привлечет внешний заем в размере не более 750 млн долл. на срок до двух лет по ставке доходности 6,5% годовых с ежеквартальной выплатой процентов и единоразовой комиссией 3,02% основной суммы займа.

Во второй половине 2013 года властям предстоит выплатить 5,6 млрд долл., из которых 3,6 млрд долл. приходится на Минфин, 1,7 млрд долл. - на НБУ, а остальное, в виде процентных платежей, - на «Нафтогаз», Киевский горсовет, госбанки, «Укрзализныцю» и компанию «Финансирование инфраструктурных проектов». На 3-й квартал приходится 3,1 млрд долл., на 4-й - 2,6 млрд долл. платежей.