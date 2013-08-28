Миндоходов способствовало погашению долгов по зарплате на 805 млн грн

Министерство доходов и сборов Украины в рамках участия в работе специальных комиссий по разрешению зарплатных долгов на предприятиях-должниках в январе-июле 2013 года способствовало погашению зарплатной задолженности на сумму 804,7 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, бюджет получил 171,2 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС). Кроме того, порядка 48 тыс. субъектов предпринимательства повысили уровень оплаты труда, в результате чего бюджет получил дополнительно 85,5 млн грн.

Миндоходов также сообщило, что многие налогоплательщики не могут претендовать на автоматическое возмещения НДС из-за низкого уровня заработной платы.

«Согласно критериям для НДС-автомата, средняя зарплата должна превышать минимальный уровень не менее чем в 2,5 раза. Однако для плательщиков этот пункт непреодолим», - сообщила пресс-служба.

По данным министерства, в июне 2013 года критерию не соответствовало почти 1,4 тыс. налогоплательщиков из 1,8 тыс., подававших заявки на возмещение.

Справка УНИАН. Объем задолженности по заработной плате в Украине в июле 2013 года сократился по сравнению с июнем на 4,2 млн грн (на 0,4%) и на 1 августа составил 985,4 млн грн.