Рост госдолга обусловлен увеличением внутренних обязательств - эксперт

Рост госдолга Украины в июле обусловлен исключительно увеличением внутренних обязательств, поскольку Минфин продолжил активно размещать гривневые облигации для финансирования дефицита госбюджета.

Как сообщила УНИАН пресс-служба инвестиционной компании Dragon Capital, такого мнения придерживается главный экономист компании Елена Белан.

По оценкам Белан, чистый объем размещения внутренних облигаций составил в июле 1,2 млрд долл. в эквиваленте, при этом на долю гривневых ОВГЗ пришлось 1,0 млрд долл. (в эквиваленте). «Размер внешних обязательств практически не изменился в июле, так как приходящаяся на 30 июля выплата МВФ в сумме 0,4 млрд долл. не была отображена в статистике госдолга за прошлый месяц. С начала года общий внешний долг снизился на 4,6% (1,8 млрд долл.) до 37 млрд долл., поскольку выплаты по кредитам МВФ были лишь частично компенсированы новыми внешними заимствованиями», - пояснила Белан.

По оценкам эксперта, с учетом выпущенных в текущем году валютных ОВГЗ, правительство рефинансировало валютные выплаты в полном объеме. «По нашим оценкам коэффициент рефинансирования госдолга в иностранной валюте (roll-over rate) за 7 месяцев 2013 года составил 118% (с учетом выплат кредитов МВФ из резервов НБУ). Мы полагаем, что правительство сможет сохранить коэффициент рефинансирования валютной задолженности на уровне около 100% в текущем году, хотя для этого, возможно, потребуются не рыночные заимствования и дополнительные регуляторные меры», - отметила Белан.

Эксперт прогнозирует дальнейший рост госдолга в 2013 году, учитывая растущие потребности правительства в гривневых ресурсах для финансирования бюджетного дефицита и активизацию предоставления госгарантий. «Поскольку рост украинской экономики, как мы ожидаем, будет оставаться медленным (0,0% год к году в 2013 году и рост на 1,5% в 2014 году), а инфляция - низкой, мы прогнозируем рост отношения госдолга к ВВП до 42% с 38% на конец июля», - сказала Белан.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за июль 2013 года выросла на 1,022 млрд долл., или на 1,5%, - до 69,219 млрд долл., в январе-июле по сравнению с началом года рост составил 7,32%.

В то же время, про итогам июня 2013 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины снизилась на 382 млн долл. или на 0,56%, мая - на 656 млн долл., или на 0,95%.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн.