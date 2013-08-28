Moody's подтвердило рейтинг банка «Финансы и Кредит»

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг в национальной и иностранной валюте банка «Финансы и кредит» на уровне «Caa1», сообщается на сайте агентства.

Согласно сообщению, рейтинг финансовой устойчивости банка подтвержден на уровне «E», рейтинг по национальной шкале - на уровне «Ba2.ua», прогноз по обоим рейтингам стабильный. В то же время, рейтинг краткосрочных депозитов в национальной и иностранной валюте подтвержден на уровне «Not Prime» (не подходит ни под одну из категорий рейтингов агентства — УНИАН).

По информации агентства, рейтинговые оценки банка обусловлены низким уровнем капитализации и прибыли, а также рисками рефинансирования. Также проведенные оценки говорят о повышенном кредитном риске банка, обусловленном высокой концентрацией кредитов. В то же время, рейтинг принимает во внимание видимую устойчивость депозитов в Украине.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года международное рейтинговое агентство Moody’s вслед за снижением суверенных рейтингов Украины понизило автономные кредитные оценки, рейтинги оценки долгов и депозитов 11 украинских банков и одной лизинговой компании. В том числе были понижены рейтинги банков «Финансы и Кредит», «Кредит Днепр», «Первый украинский международный банк», «ОТР Украина», «Пивденный», «ПриватБанк», «Проминвестбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Ощадбанк Украины», украинский филиал российского банка «Сбербанк России», «Укрэксимбанк», «Укринбанк» и «VAB», а также лизинговой компании «Райффайзен лизинг Аваль».

Справка УНИАН. Банк «Финансы и Кредит» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших финучреждений.

На 1 июля 2013 года активы банка составили 23,614 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 18,913 млн грн, обязательства - 21,528 млрд грн, средства клиентов - 13,394 млрд грн, собственный капитал - 2,086 млрд грн, уставный капитал - 2,300 млрд грн. В первом полугодии банк получил прибыль в размере 2,264 млн грн.

Основными акционерами банка на 1 января 2013 года являлись компании «Аскания» (46,55%) и F&C Realty (49,58%). В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину Жеваго.